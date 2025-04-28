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В РФ хотят запретить пальмовое маcло в школах и детских садах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Госдуме готовится законопроект, который запретит использовать продукцию с пальмовым маслом в учебных заведениях, выяснили «Известия». Документ поступит в парламент уже в весеннюю сессию, сказал редакции председатель комитета ГД по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин.

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«Недопустимо, чтобы в составе молочной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, которые предлагают в детских садах, школьных и студенческих столовых, содержались искусственные заменители и пальмовое масло», — заявил Кашин.

Школы, детские сады и другие организации должны будут указать это требование в техническом задании при государственных закупках. Объемы производства натурального молока в РФ пока не позволяют обеспечить население страны молочной продукцией и заместить поступающий импорт. Самообеспечение по молоку и его производным в РФ составляет около 87%, хотя в доктрине продовольственной безопасности этот показатель указан в 90%, пояснил депутат. В итоге сегодня один человек потребляет всего 220 кг натурального молока в год, в то время как рекомендуемая медицинская норма — 320 кг.

Производители наращивают производство молокосодержащей продукции, заменяя животные жиры на растительные, в том числе за счет пальмы. При этом те компании, которые «прячут» растительные жиры в составе молочной продукции, то есть изготавливают фальсификат, не всегда сокращают стоимость товара, поэтому новый запрет не скажется на цене продукции, предполагает депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра на выжимание: пальмовое масло запретят в продукции для школ и детских садов

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