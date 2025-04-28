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Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 28 апреля поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех работников скорой помощи, тех, кто первыми приходит на помощь, кто проявляет настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан», — подчеркнул он.

Мурашко отметил, что в этом году исполняется пять лет с тех пор, как в РФ начали отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он стал официальным в 2020 году по предложению президента РФ Владимира Путина, когда на фоне пандемии работники скорой помощи стали примером верности профессиональному долгу и милосердия, проявляя мужество и героизм.

«Служба скорой медицинской помощи всегда работает без перерывов и выходных. И сегодня, в свой профессиональный праздник, тысячи бригад скорой помощи находятся на вызовах, спасая жизни», — добавил министр.

По его словам, в рамках новых национальных проектов уделяется особое внимание совершенствованию экстренной медицинской помощи. Так, в России за осуществление скорой медпомощи отвечают 132 станции и более 1,7 тыс. отделений.

Он также рассказал, что в 2024 году в РФ выездными бригадами было выполнено более 38 млн выездов к пациентам. В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2024 год осуществлено более 14 тыс. вылетов санитарной авиации. Это позволило в 70 субъектах России эвакуировать для оказания экстренной медицинской помощи почти 19 тыс. тяжелобольных пациентов, из которых почти 3,5 тыс. детей. Министр отметил, что это является лучшим показателем за все годы реализации федерального проекта.

Мурашко подчеркнул, что в соответствии с поручением Путина работа по развитию службы экстренной медицинской помощи продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Особую признательность он выразил ветеранам службы скорой помощи, ценный опыт которых востребован и сегодня.

«Желаю всем вам профессиональных успехов, неисчерпаемой энергии, благополучия вашим близким и, конечно, крепкого здоровья», — поздравил министр.

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Мурашко 27 апреля сообщил, что благодаря проекту по борьбе с раком число пациентов, живущих более пяти лет с диагнозом, выросло на 9%. Он подчеркнул, что такой результат является «колоссальным успехом» в борьбе с тяжелым заболеванием.

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