Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с раком в России
Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние пять лет выросла на 9%. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей.
«На 9% увеличена выживаемость пациентов на пятилетнем промежутке времени», — сказал Мурашко.
Мурашко подчеркнул, что такой результат является «колоссальным успехом» в борьбе с тяжелым заболеванием.
По словам министра, реализация национального проекта по борьбе с онкологией позволила кардинально обновить инфраструктуру, обеспечить ее современным оборудованием и значительно повысить технологичность и эффективность работы медучреждений.
«Успехи, которые произошли в диагностике, в лечении, они подтолкнули наше научное сообщество к созданию новых методов лечения, лекарственных препаратов. И сегодня мы видим такой большой объем прироста научных разработок в этом направлении», — дополнил Мурашко.
Ранее, 17 апреля, сообщалось что в России создали препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире. Речь идет о лекарственном средстве «Афотид», уже применяемом для лечения рака. При этом отмечалось, что препарат способствует лечению онкологий на любой стадии.