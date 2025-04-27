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Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с раком в России

Мурашко: выживаемость пациентов с раком в РФ за пять лет увеличилась на 9%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние пять лет выросла на 9%. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей.

«На 9% увеличена выживаемость пациентов на пятилетнем промежутке времени», — сказал Мурашко.

Мурашко подчеркнул, что такой результат является «колоссальным успехом» в борьбе с тяжелым заболеванием.

По словам министра, реализация национального проекта по борьбе с онкологией позволила кардинально обновить инфраструктуру, обеспечить ее современным оборудованием и значительно повысить технологичность и эффективность работы медучреждений.

«Успехи, которые произошли в диагностике, в лечении, они подтолкнули наше научное сообщество к созданию новых методов лечения, лекарственных препаратов. И сегодня мы видим такой большой объем прироста научных разработок в этом направлении», — дополнил Мурашко.

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Ранее, 17 апреля, сообщалось что в России создали препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире. Речь идет о лекарственном средстве «Афотид», уже применяемом для лечения рака. При этом отмечалось, что препарат способствует лечению онкологий на любой стадии.

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