Операция по вторжению украинских войск на территорию Курской области стала очередным провалом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 апреля заявил представитель Франции в Европейском парламенте (ЕП) депутат Тьерри Мариани.

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов», — отметил политик в беседе с «РИА Новости».

Мариани также подчеркнул, что по данным, которые получали его европейские коллеги, под названием «Курская область» всегда подразумевалась не столь обширная территория, как могло бы показаться, а украинские войска на всех этапах своего неудавшегося наступления были территориально достаточно удалены от Курска.

Депутат заявил, что наступление ВСУ на Курскую область активно поддерживалось Великобританией, которая видела в данной операции определенную гарантию получения выигрышных для Украины условий при потенциальных переговорах с Россией.

Однако данный политический ход, продолжил Мариани, привел лишь к невосполнимым потерям — за время всего наступления погибли тысячи украинских солдат и были уничтожены десятки единиц дорогостоящей военной техники, отметили в «Газета.Ru».

Операция, которую проводили ВСУ на территории РФ, стала, по мнению политика, символичной, так как в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны именно сражение на территории Курской области стало решающим, оказавшим влияние на дальнейший ход всей Второй мировой.

«И всё закачивается примерно как в 1943 году, хочу сказать. Те, кто ее спровоцировал… Так как изначально это было нацистское наступление, а теперь — украинское. Те, кто ее спровоцировал, в конце концов потерпели поражение» , — заключил Мариани.

Днем ранее, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об окончательном освобождении Курской области от украинских военных президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На следующий день, 27 апреля, российский лидер в связи с завершением операции по освобождению Курской области поздравил российских военных, принимавших участие в ходе этой операции, отметив их героизм и мужественность.

Командир 22-го мотострелкового полка, принимавшего участие в освобождении последнего населенного пункта от украинских военных, 27 апреля рассказал «Известиям» о финальном штурме по освобождению села Горналь. Этот решающий и успешный бой дал понять, что ныне на территории РФ более нет войск противника, отметил он.