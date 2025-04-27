В США планируют создать элитный клуб для прямых контактов бизнесменов с властями
Сын президента США Дональд Трамп – младший вместе с рядом влиятельных инвесторов планирует создать закрытый клуб для поддержки интересов богатых предпринимателей. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, вступить в клуб можно будет только по приглашению, заплатив более $500 тыс. Учредители планируют обслуживать интересы технологических и бизнес-магнатов, стремящихся наладить отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа.
Отмечается, что новый клуб, получивший название «Исполнительная власть», станет площадкой для организации контактов между предпринимателями и командой президента без привлечения внимания СМИ.
Ранее, 30 января, Дональд Трамп – младший предложил снова открыть тюрьму Алькатрас для нелегальных мигрантов. Так он прокомментировал новостной пост пользователя соцсети, в котором утверждалось, что Трамп подпишет указ о подготовке до 30 тыс. мест в тюрьме Гуантанамо для преступников из числа нелегальных мигрантов.
Прежде, 20 января, сразу после инаугурации Трамп подписал более 200 новых указов. Среди них введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, американский президент неоднократно заявлял, что собирается отменить предоставление американского гражданства по праву рождения.