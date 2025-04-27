Пожар в банном комплексе в Москве локализован
Пожар в банном комплексе на Яузской аллее на востоке Москвы локализован. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
Предварительно, пострадавших нет.
По последним данным, к тушению огня привлекли более 90 специлистов МЧС и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд.
О пожаре в банном комплексе этим днем сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что из соседних зданий были эвакуированы около 25 человек.