На востоке Москвы произошло возгорание в банном комплексе
На востоке Москвы на площади 1,2 тыс. кв. м горит банный комплекс. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России по столице.
«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Яузская аллея, дом 8», — сказано в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
Накануне пожар произошел в котельной двухэтажного жилого дома в селе Малая Брембола в Переславском районе Ярославской области, в результате чего погиб 15-летний подросток. Уточняется, что в результате пожара повредились лестница, стены и внутренняя отделка дома, а также полностью выгорела пристройка здания. Площадь возгорания составила 16 кв. м.