Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы увеличилась до 1,5 тыс. кв. м
Площадь пожара в банном комплексе на Яузской аллее на востоке Москвы увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Уточняется, что к тушению огня привлекли более 50 специалистов и 15 единиц техники, к месту пожара также направились два вертолета Ка-32. В готовность приведен пожарный поезд.
По данным ведомства, из соседних зданий эвакуировали около 25 человек. Информации о пострадавших пока нет.
О пожаре в банном комплексе этим днем сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. Первоначально здание горело на площади 1,2 тыс. кв. м.