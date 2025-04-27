Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал снижение подоходного налога в США после начала действия пошлин
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Общество
Путин и Герасимов провели встречу после доклада об освобождении Курской области
Мир
В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Мир
WSJ сообщила о планах Исландии возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за США
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори
Общество
Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Мир
Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения с Пакистаном
Общество
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Общество
В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика

Эксперт оценил важность решения Верховного суда по взятым мошенниками кредитам

Финсоветник Родин: ВС создал важный прецедент по взятым мошенниками кредитам
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Решение Верховного суда (ВС) РФ о признании ничтожными кредитов, взятых мошенниками от лица жертвы через банковское приложение, важно для судебной практики и позволит гражданам эффективнее отстаивать свои права. Об этом 27 апреля заявил в беседе с «Известиями» финансовый советник Алексей Родин.

«В России непрецедентное право. <...> Наши суды не должны принимать точно такое же решение, как принял Верховный суд. Но, по нашей практике, суды принимают во внимание [вердикты ВС]. И вот это вот решение Верховного суда, оно <...> имеет очень большое значение», — рассказал он.

По словам эксперта, раньше судебные инстанции нередко занимали сторону банков и заставляли самого потерпевшего отвечать за кредиты, взятые мошенниками. Теперь же созданный Верховным судом прецедент поможет людям добиваться решения в свою пользу.

Майский УК: каких уловок ждать от мошенников перед праздниками
Злоумышленники пользуются популярностью долгих весенних выходных у россиян

25 апреля Верховный суд в рамках обзора судебной практики признал недействительными кредитные договоры, заключенные обманом от лица клиента с помощью мобильного приложения банка. Вердикт был вынесен по итогам рассмотрения уголовного дела, в рамках которого мошенники удаленно взяли кредит на имя пострадавшей на сумму свыше 265 тыс. рублей. Суд первой инстанции, а также апелляционная и кассационная инстанции, в которые обращалась жертва, назвали ее действия неосмотрительными, и только Верховный суд РФ встал на сторону клиента банка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025