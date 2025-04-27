Эксперт оценил важность решения Верховного суда по взятым мошенниками кредитам
Решение Верховного суда (ВС) РФ о признании ничтожными кредитов, взятых мошенниками от лица жертвы через банковское приложение, важно для судебной практики и позволит гражданам эффективнее отстаивать свои права. Об этом 27 апреля заявил в беседе с «Известиями» финансовый советник Алексей Родин.
«В России непрецедентное право. <...> Наши суды не должны принимать точно такое же решение, как принял Верховный суд. Но, по нашей практике, суды принимают во внимание [вердикты ВС]. И вот это вот решение Верховного суда, оно <...> имеет очень большое значение», — рассказал он.
По словам эксперта, раньше судебные инстанции нередко занимали сторону банков и заставляли самого потерпевшего отвечать за кредиты, взятые мошенниками. Теперь же созданный Верховным судом прецедент поможет людям добиваться решения в свою пользу.
25 апреля Верховный суд в рамках обзора судебной практики признал недействительными кредитные договоры, заключенные обманом от лица клиента с помощью мобильного приложения банка. Вердикт был вынесен по итогам рассмотрения уголовного дела, в рамках которого мошенники удаленно взяли кредит на имя пострадавшей на сумму свыше 265 тыс. рублей. Суд первой инстанции, а также апелляционная и кассационная инстанции, в которые обращалась жертва, назвали ее действия неосмотрительными, и только Верховный суд РФ встал на сторону клиента банка.