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Майский УК: каких уловок ждать от мошенников перед праздниками

Злоумышленники пользуются популярностью долгих весенних выходных у россиян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мошенники могут активизироваться в преддверии майских праздников, предупредили эксперты. Специалисты ожидают, что злоумышленники попытаются воспользоваться желанием людей устроить отдых себе и близким по выгодным ценам, а также потратить больше обычного — в том числе на благотворительность. Каких уловок ждать перед майскими праздниками, читайте в материале «Известий».

Почему сейчас

Майский праздники — это время отдыха, и люди готовы тратить на них свои деньги, говорит в беседе с «Известиями» GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. При этом многие россияне оставляют планирование на последний момент, а потому начинают покупки и бронирование в спешке. Это зачастую снижает их осторожность.

Для экономии времени используются онлайн-инструменты, но такой способ покупки создает возможности для мошенников, — отмечает специалист. — Применяя современные технологии, они пытаются обмануть покупателей и иногда добиваются успеха.

шашлыки
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Майские праздники — это еще и время дачных пикников, когда большинство жителей страны не готовы к звонкам мошенников, дополняет начальник отдела цифровой криминалистики и киберразведки Angara SOC Никита Леокумович.

Расслабленное состояние повышает риск перехода по фишинговым ссылкам из рекламных электронных писем или баннеров, — говорит аналитик. — Также возрастает вероятность целевых хакерских атак, поскольку в большинстве компаний работают только дежурные смены сотрудников IT и ИБ-подразделений, а то и вовсе весь коллектив организации уходит отдыхать на длинные выходные, — отмечает специалист.

Таким образом, майские праздники дают злоумышленникам возможность атаковать сразу по нескольким прибыльным направлениям, пользуясь снижением бдительности граждан и компаний, подчеркивает Никита Леокумович.

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Каких схем стоит ждать

Как правило, каждый год мошенники запускают к майским праздникам новые схемы и сценарии, связанные с отдыхом, праздничными выплатами или фейковыми маркетинговыми акциями, сообщил «Известиям» ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.

— Перед майскими праздниками, как и в период летних месяцев, злоумышленники могут создать поддельные ресурсы для покупки билетов, бронирования отелей и других услуг, связанных с отдыхом и путешествиями, — рассказывает эксперт. — В апреле аналитики F6 выявили схему, в рамках которой мошенники размещают в соцсетях видеоролики с предложением выгодной аренды квартиры или дома, а для бронирования отправляют ссылку на фишинговый сайт.

бронирование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обычно киберпреступники привлекают внимание потенциальных жертв выгодными условиями вроде очень низких цен или уникальных предложений типа «только здесь и сейчас». Если стоимость товара или услуги существенно ниже средней по рынку, это должно вызвать подозрение.

Также злоумышленники часто рассылают ложные сообщения о несуществующих выплатах. Например, в 2024 году ко Дню Победы аналитики F6 обнаружили схемы мошенничества, направленные против пожилых людей, включая ветеранов войны. Преступники предлагали потенциальным жертвам несуществующие единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, однако перед получением средств жертва должна была оплатить «комиссию», «конвертацию» или «услуги юристов». Итогом становились потери значительных сумм денег со счетов пострадавших.

мошенник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вероятно, в нынешнем году преступники снова попытаются воспользоваться подобными схемами обмана, — прогнозирует Евгений Егоров.

Кроме того, не исключено появление фальшивых сборов средств — причем не только в пользу ветеранов Великой Отечественной войны, но также в пользу ветеранов СВО на Украине, дополняет руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. В этом смысле майская кампания мошенников может оказаться весьма успешной, поскольку современные образы наглядны и вызывают большой отклик у россиян.

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Какие схемы уже использовали мошенники

Как рассказал «Известиям» руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин, с распространением QR-кодов мошенники также научились их использовать в своих целях.

— Например, когда покупатели оплачивают билеты или услуги с помощью поддельного кода, они раскрывают злоумышленникам свои личные данные, — напоминает эксперт.

оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, по словам Виталия Фомина, киберпреступники распространяли мошеннические лотереи и акции с крупными призами. При переходе по сомнительной ссылке или регистрации на сайте пользователи рисковали заразить устройство вредоносным программным обеспечением и предоставить злоумышленникам доступ в том числе к своим банковским реквизитам.

Другие популярные схемы — это использование дипфейков и звонки от имени родных и знакомых, которые попали в затруднительную ситуацию и обращаются с просьбами о переводе денег, дополняет Никита Леокумович. Эти атаки особенно опасны в период майских праздников, когда люди расслаблены, находятся в поездках и быстрее откликаются на просьбы, кажущиеся срочными.

Как защититься от мошенников

Схемы мошенников накануне майских праздников в первую очередь направлены на тех, кто предпочитает активно проводить выходные — путешествовать или посещать мероприятия, рассказывает Виталий Фомин. Кроме того, целью злоумышленников порой становятся пожилые люди, которые легче попадаются на фейковые обещания о праздничных соцвыплатах и поддельные звонки от родственников с просьбой о помощи.

пенсионеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Главная опасность подобных схем — кража личных данных, в том числе банковских реквизитов, и доступа к аккаунтам в мессенджерах и на «Госуслугах», — рассказывает эксперт.

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Кому это нужно и нет ли здесь рисков мошенничеств

Для того чтобы защититься от майских схем мошенников, Александра Шмигирилова советует соблюдать основные правила кибергигиены. Во-первых, обращайтесь только к официальным сайтам для подтверждения правдивости данных и не доверяйте сообщениям из соцсетей или электронных писем, которые вы не запрашивали. Во-вторых, собирайте информацию о месте поездки, читайте отзывы и изучайте форумы, чтобы узнать больше о выбранном направлении. Не переводите деньги авансом частным лицам и используйте защиту покупок на надежных платформах.

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