ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит

Кредит, который мошенники оформили на жертву, взломав его аккаунт в банковском приложении, признали недействительным. Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ.

«Кредитный договор, заключенный от имени клиента путем его обмана или в результате иных неправомерных действий третьих лиц с использованием мобильного приложения банка, является ничтожным», — говорится в материале обзора судебной практики.

Как уточнил ТАСС, согласно уголовному делу, включенному в обзор, злоумышленники позвонили на горячую линию банка жертвы от ее имени, переподключив телефонный номер клиента на свой, и дистанционно отключили функцию удаленного оповещения, после чего с использованием удаленной подписи оформили на имя пострадавшего кредит на сумму 265,5 тыс. рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела следствие определило мошенника и объявило его в розыск. При этом суд первой инстанции, а также апелляционная и кассационная инстанции, в которые обращалась жертва, назвали ее действия неосмотрительными, и только Верховный суд РФ встал на сторону клиента банка, указав, что банковская организация должна относиться к дистанционным оформлениям кредитов с повышенной осторожностью, добавили в «Газете.ru».

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ 15 апреля предупредило о новой схеме мошенников для кражи денег и персональных данных у россиян. По данным ведомства, теперь злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ФНС России, после чего убеждают человека, что на него отсутствуют сведения о доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ.