Марш патриотов: как байкеры открыли мотосезон в Москве
Марш патриотов: как байкеры открыли мотосезон в Москве
2025-04-27T14:01:40+03:00
2025-04-28T12:58:49+03:00
2025-04-28T12:36:00+03:00
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Байкеры со всей страны провели импровизированный «Бессмертный полк»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Байк-центр Sexton по традиции собрал главных байкеров России в преддверии старта нового мотоциклетного сезона. Логово «Ночных волков» окрасилось в цвета георгиевской ленты, а сами любители драйва и «железных коней» в очередной раз выразили поддержку бойцам СВО и вспомнили ветеранов Великой Отечественной. Все подробности — в специальной фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В этом году байкеры получили особый подарок из Крыма — точную копию монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. 10 лет назад немецкие власти запретили мотоциклистам возложить цветы к мемориалу, в ответ на что в России изготовили свою версию великого памятника и доставили ее транзитом через Москву в Севастополь. Теперь они получили ответный подарок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В мотомарше приняли участие байкеры из разных регионов России, включая Донбасс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Особого почтения удостоилась Маргарита Киселева, лидер женского мотоклуба «Ночные валькирии»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Известная байкерша служит в интернациональной бригаде «Пятнашка»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На открытие мотосезона она приехала прямо с фронта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Помощь боевым товарищам — приоритетная задача даже в разгар праздника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В зоне боевых действий Маргарита передвигается на внедорожнике, так что встреча с байком для нее долгожданная
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Байкеры вышли на марш с портретами ветеранов Великой Отечественной и бойцов СВО
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