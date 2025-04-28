Марш патриотов: как байкеры открыли мотосезон в Москве

В этом году байкеры получили особый подарок из Крыма — точную копию монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. 10 лет назад немецкие власти запретили мотоциклистам возложить цветы к мемориалу, в ответ на что в России изготовили свою версию великого памятника и доставили ее транзитом через Москву в Севастополь. Теперь они получили ответный подарок