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Марш патриотов: как байкеры открыли мотосезон в Москве

Байкеры со всей страны провели импровизированный «Бессмертный полк»
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Участники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Байк-центр Sexton по традиции собрал главных байкеров России в преддверии старта нового мотоциклетного сезона. Логово «Ночных волков» окрасилось в цвета георгиевской ленты, а сами любители драйва и «железных коней» в очередной раз выразили поддержку бойцам СВО и вспомнили ветеранов Великой Отечественной. Все подробности — в специальной фотогалерее «Известий»
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Скульптура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В этом году байкеры получили особый подарок из Крыма — точную копию монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. 10 лет назад немецкие власти запретили мотоциклистам возложить цветы к мемориалу, в ответ на что в России изготовили свою версию великого памятника и доставили ее транзитом через Москву в Севастополь. Теперь они получили ответный подарок
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Байкеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В мотомарше приняли участие байкеры из разных регионов России, включая Донбасс
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Героиня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Особого почтения удостоилась Маргарита Киселева, лидер женского мотоклуба «Ночные валькирии»
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Флаг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Известная байкерша служит в интернациональной бригаде «Пятнашка»
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СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На открытие мотосезона она приехала прямо с фронта
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Фронт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Помощь боевым товарищам — приоритетная задача даже в разгар праздника
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Момент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В зоне боевых действий Маргарита передвигается на внедорожнике, так что встреча с байком для нее долгожданная
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Мотоцикл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Байкеры вышли на марш с портретами ветеранов Великой Отечественной и бойцов СВО
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Мотоцикл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Колонна мотоциклистов украшена символикой спецоперации
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ВОВ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Некоторые энтузиасты «впрягли» советские мотоциклы, чтобы почтить память о героях прошлого
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Фото
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Среди портретов есть и фото братьев-байкеров, не вернувшихся с СВО
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Мотомарш
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Маргарита Киселева украсила джип копиями Знамени и ордена Победы
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Секстон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Sexton есть целый стенд в честь главы «Ночных валькирий»
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Стенд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Для Маргариты это место — настоящая малая родина и дом
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Хирург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Во главе колонны движется Александр Залдостанов, более известный как Хирург
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БЦ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Легендарный лидер «Ночных волков» обратился к байкерам с поздравительной речью у парка Победы
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Марго
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Хирург и Маргарита Киселева — давние друзья, которых связывает деятельность по поддержке бойцов на передовой
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праздник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На открытие мотосезона прибыли не только прожженные байкеры
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праздник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Весенний мотопробег открыт для всех неравнодушных
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Гора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Колонна байкеров прибыла на Поклонную гору, чтобы почтить память ветеранов
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праздник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Завершился мотопробег на стартовой площадке — в байк-центре «Ночных волков»
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Фото
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Как только закончатся праздники, байкеры снова вернутся на фронт
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