В Нижегородской области загорелся полигон ТБО на площади 20 тыс. кв. м
Пожар площадью 20 тыс. кв. м произошел на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Городецком округе Нижегородской области. Об этом 27 апреля сообщил глава округа Александр Мудров.
«В ночь с 26 на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты №2 и №3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 25 апреля, произошел пожар на складе торгового оборудования в Московской области. Уточнялось, что пожарные локализовали пожар на площади 1,3 тыс. кв. м. Всего на месте происшествия работали 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Причиной пожара на складе в подмосковном Раменском округе могло быть короткое замыкание электропроводки, указала прокуратура Московской области.