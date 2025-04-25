Пожар на складе в Подмосковье мог начаться из-за короткого замыкания проводки
Причиной пожара на складе в подмосковном Раменском округе могло быть короткое замыкание электропроводки. Об этом 25 апреля сообщила прокуратура Московской области.
«Сегодня вечером поступило сообщение о возгорании на первом этаже здания в техническом помещении в городе Раменское. <...> Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Сотрудники прокуратуры контролируют установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки.
О пожаре на складе торгового оборудования в Московской области стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что пожарные локализовали пожар на площади 1,3 тыс. кв. м. Всего на месте происшествия работали 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники.