Число погибших в результате взрыва в порту Ирана возросло до 25 человек

Количество жертв взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 25 человек. Об этом 27 апреля сообщил глава судебной власти провинции Моджтаба Кахремани.

«Трагический инцидент унес жизни 25 человек», — цитирует его агентство Fars.

Как сообщил агентству IRNA глава МВД Ирана Искандар Момени, 80% операций по тушению пожара в порту уже завершены, работы по локализации возгорания также должны быть окончены в ближайшие часы.

Число пострадавших при взрыве в порту на данный момент увеличилось до 1139 человек, отметила ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.