В Иране объявлен трехдневный траур после взрыва в порту

В Иране объявлен трехдневный траур после того, как в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел взрыв, унесший жизни 18 человек и приведший к травмам более 800 жителей. Об этом 27 апреля сообщает гостелеканал IRIB.

«После взрыва в порту имени Шахида Раджаи, в результате которого погибли 18 человек, губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур», — сообщает СМИ.