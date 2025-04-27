В Иране объявлен трехдневный траур после взрыва в порту
В Иране объявлен трехдневный траур после того, как в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел взрыв, унесший жизни 18 человек и приведший к травмам более 800 жителей. Об этом 27 апреля сообщает гостелеканал IRIB.
«После взрыва в порту имени Шахида Раджаи, в результате которого погибли 18 человек, губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур», — сообщает СМИ.
Как уточнил Ашури, 750 раненых находятся в больницах, а 200 человек из их числа были выписаны утром.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.