На Камчатке местный житель открыл огонь в сторону сотрудников ДПС

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции, скрываясь от погони после угона автомобиля. Об этом 27 апреля сообщает региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

«В вечернее время 26 апреля 46-летний мужчина, неправомерно завладевший автомашиной бывшей супруги, скрывался на машине от погони преследовавших его сотрудников полиции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Слаженными действиями сотрудники Госавтоинспекции вынудили угонщика остановиться во дворе одного из домов в Петропавловске-Камчатском. После тот, выйдя из машины, не менее шести раз выстрелил в полицейских, не желая быть задержанным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

23 марта в населенном пункте Шеметово Московской области мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Сотрудники, подойдя к прохожему после того, как он подозрительно себя вел, стоя у одного из домов, показали свои удостоверения и попросили мужчину предъявить документы, удостоверяющие личность. В результате он нагрубил и нанес несколько ударов ножом одному из работников, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.