Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере

Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере

2025-04-27T08:54:07+03:00

2025-04-27T08:54:13+03:00

2025-04-27T08:54:13+03:00

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