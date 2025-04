В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных

Шеф Пентагона Пит Хегсет становится непредсказуемым и кажется неуверенным на фоне сообщений об утечке информации. Об этом 25 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

Уточняется, что глава минобороны США хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп видел его как бойца на фоне возникших конфликтов, а потому проводит большое количество публичных выступлений.

«Пока Хегсет борется за сохранение своей работы на фоне потока сообщений о его поведении и внутренних распрях в Пентагоне, его поведение стало неустойчивым, и он, похоже, всё больше не уверен в своей работе и положении в администрации», — говорится в публикации.

Кроме того, источники телеканала заявили, что Трамп в ходе недавнего телефонного разговора с Хегсетом сказал ему, что не одобряет отправку информации об операции в Йемене в чат в мессенджере Signal, но посоветовал «продолжать борьбу», отметили в «Газете.ru».

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Газета The New York Times 20 апреля сообщила, что Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Как указали в СМИ, такими же данными он делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.