Эксперт предупредил россиян о новой мошеннической схеме с пиратскими программами

Мошенники используют новую схему обмана, при которой они распространяют под видом популярных офисных программ тип вредоносного программного обеспечения (ПО), который крадет средства путем подмены криптокошельков. О вирусе и способах защиты от него 27 апреля рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

«В России зафиксирована новая схема мошенничества с использованием вредоносного программного обеспечения ClipBanker, который маскируют под офисные приложения Microsoft Office. Этот троян сочетает скрытый майнинг и подмену адресов криптокошельков в буфере обмена, что позволяет злоумышленникам похищать средства при переводах», — объяснил он.

Как отмечает издание, согласно данным Kaspersky, с начала 2023 года зафиксировано более 15 тыс. атак с использованием вредоносных ПО, подменяющих адреса криптовалютных кошельков в буфере обмена. Этим атакам подвержены минимум 52 страны, включая Россию, США, Германию и Китай. По оценкам экспертов, число пострадавших пользователей приближается к 30 тыс., а их потери составляют примерно $400 тыс. Пользователи становятся жертвами таких вирусов, как ClipBanker, из-за использования пиратского программного обеспечения.

«Троян ClipBanker распространяется через популярные платформы, такие как YouTube и GitHub. Пользователи скачивают архивы, содержащие вредоносное ПО, которое автоматически запускается после распаковки», — отметил эксперт.

Отсутствие системной просветительской работы со стороны государства и рынка способствует дальнейшему распространению угрозы, поэтому для защиты от подобных атак рекомендуется использовать актуальные антивирусы, а также соблюдать цифровую гигиену при установке программного обеспечения. Кроме того, следует загружать программы только с официальных сайтов, не использовать торренты, неизвестные архивы, программы из Telegram-каналов и форумов. Даже если желанная программа выглядит привычно, это не исключает наличие встроенного вируса, подчеркнул эксперт.

«Официальные сайты — единственный надежный источник. Используйте лицензионное ПО, потому что пиратские сборки часто модифицированы и содержат вредоносные компоненты. Экономия на лицензии приводит к полной утрате контроля над компьютером или финансами», — рассказал Смирнов.

Уточняется, что необходимо регулярно обновлять операционную систему и антивирус, так как их устаревшие версии являются уязвимой средой для проникновения троянов, а их автоматические обновления позволяет закрывать эти уязвимости. При проведении криптоплатежной операции нужно обязательно проверять адрес получателя. При переводе криптовалют вручную достаточно просто сравнить первые и последние четыре символа адреса в форме отправки и в кошельке получателя.

«Настройте двухфакторную аутентификацию. Даже если злоумышленник получит доступ к криптокошельку или биржевому аккаунту, дополнительный фактор авторизации может предотвратить вывод средств», — резюмировал эксперт.

Гендиректор компании Minestream Рафик Мамин 23 апреля рассказал «Известиям», что курс биткоина может вырасти до $100 тыс. в июне 2025 года. В то же время он предупредил о возможных коррекциях из-за фиксации прибыли крупными игроками. Однако тренд остается восходящим, и в среднесрочной перспективе биткоин может обновить исторический максимум.