Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина до $100 тыс. к июню 2025 года

Курс биткоина (BTC) продолжает уверенный рост, приближаясь к историческому максимуму. На 23 апреля стоимость первой криптовалюты достигала $94,3 тыс., прибавив более 10% за неделю после выхода из бокового движения, в котором BTC находился с начала марта. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании Minestream Рафик Мамин.

«Текущий скачок связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, инвесторы активно возвращаются в крипторынок после периода неопределенности. Рост ликвидности в фьючерсах и увеличение объемов торгов указывают на возросший интерес со стороны как институциональных, так и розничных участников. Во-вторых, ключевую роль сыграл пробой уровня Short-Term Holder Realized Price. Это важная техническая отметка, после которой часто начинается ускоренный рост», — объяснил он.

По его словам, если биткоин удержится выше $95 тыс. в ближайшие недели, то уже к июню 2025 года курс может достичь $100 тыс.

«Индекс относительной силы (RSI) пока не вошел в зону перекупленности, что оставляет пространство для роста. Всё указывает на новый бычий импульс», — отметил специалист.

В то же время он предупредил о возможных коррекциях из-за фиксации прибыли крупными игроками. Однако тренд остается восходящим, и в среднесрочной перспективе биткоин может обновить исторический максимум.

Ранее, 23 марта, директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов в беседе с «Известиями» дал советы по распознаванию криптомошенников. По его словам, фишинг — одна из самых распространенных и опасных схем кибермошенничества в криптоиндустрии. Именно фишинговые атаки становятся причиной утраты средств в большинстве случаев. Злоумышленники подделывают сайт популярной криптобиржи или кошелька и распространяют ссылку на него через электронную почту, мессенджеры или рекламу.