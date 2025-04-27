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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны России 27 апреля сообщило о подвигах бойцов российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия лейтенанта Никиты Пироженко, который со своим подразделением выполнял боевую задачу по организации надежной и устойчивой связи для мотострелкового подразделения.

При выполнении поставленной задачи группа Пироженко подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на опасность для жизни, лейтенант, управляя своим личным составом, эвакуировал военных в блиндажи, после чего, дождавшись прекращения огня, организовал восстановление поврежденных систем связи.

Благодаря уверенным действиям Пироженко задачу удалось выполнить, и вышестоящее командование, получив возможность коммуникации, скоординировало действия наступающего мотострелкового подразделения, что привело к достижению всех поставленных целей.

Кроме того, в МО РФ указали на заслуги сержанта Евгения Величко, который действовал в составе подразделения, выполняющего задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту, сержант обнаружил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника, приближающийся к позициям российских военнослужащих. После уточнения принадлежности беспилотников, Величко получил задачу уничтожить их и произвел огонь.

Благодаря его оперативным действиям, дроны противника, предназначенные для нанесения огневого удара, были уничтожены в воздухе, не успев подобраться к российским позициям

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В Минобороны РФ 26 апреля сообщили о том, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, находившийся в полуразрушенном здании, на красноармейском направлении спецоперации.

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