Расчет САУ «Мста-С» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в полуразрушенном здании, на красноармейском направлении спецоперации. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Ведем западное направление стрельбы. <...>.Мы поражаем как живую силу, так и технику противника, выполняем поставленные боевые задачи, которые сверху приходят. Расчет у нас работает слаженно, так что никаких особых сложностей не возникает. У нашего подразделения также есть такие задачи, как поддержка сил пехоты. То есть для продвижения нашей пехоты мы поражаем живую силу противника, его опорные пункты и технику», — рассказал начальник разведки дивизиона Данил Копейкин.

Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА, военнослужащие расчета САУ, находясь на замаскированной огневой позиции, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили командный пункт боевиков ВСУ.

«К нам поступает цель, затем — команда к орудию, мы запрыгиваем в него. Нам дают координаты, мы наводимся и производим выстрел, поражаем цель. Бывает по 50–60 выстрелов в день. Это зависит от нагрузки, как идет оперативная работа на передовой», — поделился старший наводчик Владислав Ломакин.

Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты разведывательных беспилотников. По завершении боевой задачи военнослужащие замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.

«Работаем на САУ 2С19. Нам повезло, что техника новая, 2023 года, в бою показывает себя без сбоев, не подводила. <…> Работали по укрепрайонам, по живой силе противника, по гусеничной технике, Abrams и Leopard, достаточно успешно», — рассказал командир орудия Максим Лавренов.

В ходе боевой работы военнослужащие уделяют большое внимание маскировке боевой машины и ведут постоянный контроль за воздушным пространством. Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы, отметили в ведомстве.

В Минобороны России 23 апреля сообщили, что расчет САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО. В ведомстве уточнили, что украинские позиции находились в одном из домов населенного пункта.