Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов северных Курил
Мир
В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Общество
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Экономика
ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Мир
FT узнала о планах Трампа освободить автопроизводителей от части пошлин
Мир
Axios сообщил о перепалке Маска и Бессента в Белом доме
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
Мир
В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Наука и техника
В РФ создали первый отечественный эндоскоп
Общество
В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Мир
СМИ узнали о попытке задержания Додика в Восточном Сараево
Мир
В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Мир
Минобороны Дании сообщило о выделении более $48 млн на боеприпасы для Украины
Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Мир
СМИ сообщили о выводе США своих военных с базы в сирийской провинции Эль-Хасака
Сюжет:

Расчет САУ «Малка» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские позиции находились в одном из домов населенного пункта. Сразу же после получения координат цели расчет выдвинулся на боевую позицию и нанес удары 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, каждый из которых весит более 110 кг.

Корректировка огня велась операторами БПЛА. Первый снаряд, запущенный с дистанции более 25 км, попал точно в цель, второй уничтожил соседнее строение, в котором располагался личный состав ВСУ, а также автомобильная техника боевиков.

«Мы в основном работаем по укрепрайонам, по технике врага. Старший офицер батареи, командир взвода, дает нам команду к бою, сразу механик бежит, запускает машину. Мы выезжаем со всеми: с расчетами, со стрелками. Подъезжаем на огневую позицию <...> и сразу же начинаем работать по команде», — заявил командир орудия Аркадий Конаков.

После выполнения всех поставленных задач артиллеристы покидают огневую позицию и возвращаются в безопасное место. Военнослужащие работают ежедневно и могут поражать любые цели.

Козырной ТОС: горные стрелки впервые в истории получают тяжелые огнеметы
Эти боевые машины доказали свою эффективность во время специальной военной операции

В Минобороны России 23 апреля сообщили о том, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025