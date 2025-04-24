Расчет САУ «Малка» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что украинские позиции находились в одном из домов населенного пункта. Сразу же после получения координат цели расчет выдвинулся на боевую позицию и нанес удары 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, каждый из которых весит более 110 кг.
Корректировка огня велась операторами БПЛА. Первый снаряд, запущенный с дистанции более 25 км, попал точно в цель, второй уничтожил соседнее строение, в котором располагался личный состав ВСУ, а также автомобильная техника боевиков.
«Мы в основном работаем по укрепрайонам, по технике врага. Старший офицер батареи, командир взвода, дает нам команду к бою, сразу механик бежит, запускает машину. Мы выезжаем со всеми: с расчетами, со стрелками. Подъезжаем на огневую позицию <...> и сразу же начинаем работать по команде», — заявил командир орудия Аркадий Конаков.
После выполнения всех поставленных задач артиллеристы покидают огневую позицию и возвращаются в безопасное место. Военнослужащие работают ежедневно и могут поражать любые цели.
В Минобороны России 23 апреля сообщили о том, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».