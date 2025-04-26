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В Киеве мать слушавшего русскую музыку школьника привлекли к ответственности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Полиция Киева составила административный протокол на мать школьника, который на улице слушал музыку российских исполнителей, а также проигнорировал замечание посторонней женщины и ее просьбу выключить песню. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе городских правоохранительных органов.

Кадры конфликта женщины и школьника сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Полицейские зарегистрировали сообщение о произошедшем и установили личность подростка, которым оказался 12-летний ученик местной частной школы.

«Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью парня и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол», — говорится в Telegram-канале.

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Об инциденте ночью 25 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua». Уточнялось, что подросток слушал русский рэп под окнами квартиры выразившей недовольство женщины. После отказа на ее просьбу отойти местная жительница угрожала ребенку полицией.

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