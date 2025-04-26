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На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

«Страна.ua»: в Киеве женщина оскорбила ребенка из-за прослушивания русского рэпа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Киеве женщина отчитала мальчика за прослушивание русской музыки. Об этом 25 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«По ее словам, школьник слушал рэп возле ее окон, она попросила его отойти, но тот отказался и назвал женщину [неадекватной]», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, на видео женщина оскорбила ребенка, угрожала ему вызовом полиции. При этом мальчик ни разу не оскорбил ее.

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Украинское издание «Страна.ua» 14 апреля сообщило, что женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Уточнялось, что конфликт возник в маршрутке.

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