Реклама
Прямой эфир
Армия
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
Мир
СМИ заявили о нарушении Трампом дресс-кода на похоронах папы римского
Мир
США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане
Мир
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва в порту в Иране
Общество
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Спорт
«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в 26-м туре РПЛ
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Мир
Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Армия
Остатки подразделений ВСУ выдавлены из Курской области за пределы госграницы РФ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Мир
США рассмотрят возможность отмены санкций против АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Общество
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Спорт
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности
Сюжет:

К протестам студентов в Сербии присоединились сотрудники других сфер деятельности

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Протесты сербских студентов в Нови-Саде поддерживают сотрудники других направлений, в том числе работники культуры, сельского хозяйства и иных движений и партий. Кадры 26 апреля публикуют «Известия».

По словам корреспондента «Известий» Сергея Петрова, к студенческим протестам присоединились также байкеры, которые охраняют точки митингов.

«Все те требования, которые были выдвинуты, я поддерживаю. Они касаются коррупции, функционирования правовой системы. Я думаю, что после исполнения всех этих требований в нашей стране всё будет намного лучше», — поделился участник митинга.

Корреспондент подчеркнул, что протесты напоминают праздник непослушания. На городских протестных площадках работают диджеи, выступают рок-музыканты, сами митингующие отдыхают, рисуют на асфальте и танцуют.

В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после событий ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Вскоре после трагедии премьер-министр страны Милош Вучевич и еще несколько политиков подали в отставку.

Бывший вице-премьер страны Александр Вулин 8 марта 2025 года заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Также он заявлял о подготовке Брюсселем проекта по свержению Вучича.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025