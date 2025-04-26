К протестам студентов в Сербии присоединились сотрудники других сфер деятельности
Протесты сербских студентов в Нови-Саде поддерживают сотрудники других направлений, в том числе работники культуры, сельского хозяйства и иных движений и партий. Кадры 26 апреля публикуют «Известия».
По словам корреспондента «Известий» Сергея Петрова, к студенческим протестам присоединились также байкеры, которые охраняют точки митингов.
«Все те требования, которые были выдвинуты, я поддерживаю. Они касаются коррупции, функционирования правовой системы. Я думаю, что после исполнения всех этих требований в нашей стране всё будет намного лучше», — поделился участник митинга.
Корреспондент подчеркнул, что протесты напоминают праздник непослушания. На городских протестных площадках работают диджеи, выступают рок-музыканты, сами митингующие отдыхают, рисуют на асфальте и танцуют.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после событий ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Вскоре после трагедии премьер-министр страны Милош Вучевич и еще несколько политиков подали в отставку.
Бывший вице-премьер страны Александр Вулин 8 марта 2025 года заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Также он заявлял о подготовке Брюсселем проекта по свержению Вучича.