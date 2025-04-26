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США рассмотрят возможность отмены санкций против АЭС «Пакш-2» в Венгрии

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Фото: ТАСС/Ольга Костромина
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Администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит просьбу руководства Венгрии о снятии американских санкций с проекта сооружения АЭС «Пакш-2», осуществляемого при участии «Росатома», заявил замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр. Об этом 26 апреля заявило издание Magyar Nemzet.

Сообщается, что Мадьяр провел переговоры с генеральным директором по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пиком, в ходе которых были затронуты вопросы о действии соглашения об избегании двойного налогообложения.

Левенте Мадьяр также заявил, что в ходе встречи обсуждалась возможность использования американских ядерных технологий в Венгрии в рамках венгерско-американского сотрудничества в области ядерной энергетики.

В Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство ее второй очереди — пятого и шестого энергоблоков по проекту «Пакш-2», разработанному Росатомом. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х годов мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2000 мВт до 4400 мВт.

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Ранее, 10 января, власти США расширили санкции против ряда российских корпораций и их руководителей. Так, в санкционный список попали «Газпром нефть» и его глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», а также глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Кроме того, ограничения ввели в отношении гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

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