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Венгрия надеется на принятие США исключения из санкций для АЭС «Пакш-2»

Сийярто: надеемся на принятие США исключения из санкций для АЭС «Пакш-2»
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Будапешт надеется, что Вашингтон в скором времени введет исключение из санкций для проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», работа над которой ведется при сотрудничестве с Россией. Об этом 27 марта сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он назвал этот проект чрезвычайно важным для страны с точки зрения национальной энергетической безопасности. При этом глава венгерского МИДа отметил, что решение является важным со стратегической точки зрения.

«Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом», — заявил Сийярто в беседе с «РИА Новости».

Министр уточнил, что коллеги из США поняли это. Он подчеркнул, что Будапешт начал юридическую процедуру, отправив запрос в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое занимается санкционными списками.

«Я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций. — Ред.) на проект. Это было бы в наших интересах», — добавил Сийярто.

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Вице-премьер РФ Александр Новак на рабочей встрече с Сийярто 26 марта сообщил, что поставки газа из России в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд куб. м в 2024 году. Данный результат он назвал не только показателем высокой степени координации, но и демонстрацией общей приверженности делу энергетической безопасности.

Сийярто, в свою очередь, заявил, что Будапешт рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в области энергетики, и отметил, что ценит результаты двустороннего взаимодействия.

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