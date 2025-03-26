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Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа

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Фото: пресс-служба правительства России
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Поставки газа из России в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд куб. м в 2024 году. Соответствующая информация была опубликована 26 марта на сайте правительства.

Уточняется, что на 1 марта текущего года уровень поставок составил 1,18 млрд куб. м.

«Такой результат — это не только показатель высокой степени координации, но и демонстрация общей приверженности делу энергетической безопасности», — заявил вице-премьер РФ Александр Новак на рабочей встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В общей сложности по южной ветке нефтепровода «Дружба» в минувшем году поставили 4,78 трлн т нефти, а в январе—феврале 2025-го — 956 тыс. т ресурса. Новак выразил готовность принять необходимые меры по сохранению бесперебойных поставок венгерской стороне.

В свою очередь глава венгерского МИДа заявил, что Будапешт рассчитывает на продолжение сотрудничества в области энергетики с Москвой. Он отметил, что ценит результаты взаимодействия.

«Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС (атомная электростанция. — Ред.) «Пакш-2» и нацелены на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений», — добавил Сийярто.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 14 февраля заявил, что после отказа Европейского союза (ЕС) от российских энергоресурсов экономическая стратегия блока нуждается в новом плане. По его словам, в 2022 году ЕС добровольно лишил себя дешевых энергоресурсов, что привело к неконкурентоспособности.

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