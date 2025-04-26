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Подразделения ВСУ выбиты из приграничного села Поповка Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Подразделения группировки войск «Север» 26 апреля полностью выбили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Поповка Краснояружского района Белгородской области.

«Сегодня Поповка была полностью зачищена от оккупантов. Это заслуга всех «северян», участвовавших в отражении провокации врага», — написали в Telegram-канале подразделения.

Уточняется, что в настоящее время проводится поиск и уничтожение отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах.

«Краснояружская авантюра [президента Украины Владимира] Зеленского завершилась разгромом штурмовых подразделений ВСУ, потерявших свыше 1760 человек», — дополнили в подразделении.

Там подчеркнули, что операция стала результатом скоординированных действий штурмовиков, артиллеристов, операторов БПЛА, ракетчиков и летчиков, работавших как на российской территории, так и на территории Краснопольского района Сумской области Украины.

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26 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении последнего захваченного ВСУ населенного пункта в Курской области. Он также подчеркнул, что противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление подразделения с других участков. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Путин, в свою очередь, поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что потери противника на курском направлении отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

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