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Филолог назвал лингвистическим национализмом попытку Украины присвоить «Колобка»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Попытка украинской стороны «отвоевать» у России слово и сказку «Колобок» является лингвистическим национализмом. Об этом 26 апреля сообщил «Известиям» профессор кафедры славянской филологии филологического факультета, главный научный сотрудник Института филологических исследований Валерий Мокиенко.

Соответствующим образом он прокомментировал сообщение службы внешней разведки Украины в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) о доказательстве истинных корней народной сказки «Колобок».

«Честно говоря, не первый раз встречаюсь с такими попытками. Я называю такие попытки лингвистическим национализмом, потому что то название пищи, то название одежды, а то еще какое-нибудь абстрактное слово — типа «совесть» — объявляется либо чисто украинским, либо чисто польским, либо чисто русским. Независимо от того, кто это делает, это всегда пахнет национализмом», — заявил он.

По словам филолога, пример с «колобком» типичен и демонстрирует попытку «побороться за наклейку» о принадлежности. Он подчеркнул, что само слово известно и русским, и украинцам, и белорусам, а сказку знают почти все славяне — и южные, и западные, и восточные.

Мокиенко отметил, что наиболее уязвимыми являются люди, которые утверждают, что «колобок» является украинским из-за наличия в лексике языка слова «коло». При этом филолог подчеркнул, что данное слово нельзя назвать исключительно украинским.

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Служба внешней разведки Украины считает, что Колобок является исконно украинским персонажем из-за отсутствия слова «коло» в современном русском языке, напоминает «Газета.Ru».

Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак 4 апреля сообщил о невозможности запретить русский язык в украинских школах, поскольку это нарушает нормы Евросоюза. По его словам, запрет могут воспринять как дискриминационную меру, что окажет негативное влияние на процесс вступления Украины в блок.

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