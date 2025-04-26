«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в 26-м туре РПЛ
Футбольный клуб (ФК) «Динамо» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 26 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.
У «Динамо» гол забил нападающий Ярослав Гладышев (41-я минута). У гостей отличился полузащитник Педро (18-я минута).
По итогам матча «Зенит» остался на втором месте в чемпионате, увеличив отрыв от лидирующего «Краснодара» до четырех очков, а «Динамо» смогло пробиться в тройку лидеров. В следующем туре «Зенит» 4 мая на домашнем стадионе сыграет против «Крыльев Советов». «Динамо» 4 мая проведет матч на выезде с «Пари Нижним Новгородом».
Ранее, 25 апреля, ФК «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.