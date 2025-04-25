Влезть в дерби: чего ждать от противостояния «Спартака» и ЦСКА

Предстоящий 26-й тур чемпионата России по футболу богат на топовые матчи, влияющие на расклад в борьбе за золото. В субботу нас ждет супердерби участвующих в гонке за медали московских «Спартака» и ЦСКА. В этот же день преследующее их московское «Динамо» примет на своем поле идущий вторым петербургский «Зенит». Кроме того, важным будет выезд лидирующего «Краснодара» к махачкалинскому «Динамо».

«Спартак» – ЦСКА

Это московское дерби традиционно считается самым принципиальным и популярным противостоянием в российском футболе. Но ближайший матч примечателен не только историческим контекстом вражды двух клубов и их болельщиков, но и тем, что пройдет он на финишном отрезке чемпионата в момент, когда и «Спартак», и ЦСКА ведут борьбу за медали, а при определенных раскладах могут претендовать на чемпионство.

За пять туров до конца «Спартак» идет на третьем месте и отстает на пять очков от первого. Идущий вслед за красно-белыми ЦСКА отделяет от лидера семь баллов. Из-за травмы спартаковцы не смогут задействовать своего основного вратаря Александра Максименко. Он не играл уже в прошлом туре, когда подопечные Деяна Станковича обыграли в гостях тольяттинский «Акрон» (3:2). Его подменил Илья Помазун, который в ближайшие выходные впервые выйдет на поле против своего бывшего клуба ЦСКА.

В системе армейцев он находился много лет, почти не имея шансов вытеснить из основы Игоря Акинфеева. Большую часть времени Илья провел в аренде в екатеринбургском «Урале». В прошлом году он тренировался с основой ЦСКА, но был выведен из состава главным тренером Марко Николичем после того, как в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустомяна сказал, что не отказался бы сыграть за «Спартак» в случае такой возможности.

В результате Помазун почти полгода тренировался отдельно от команды, а зимой все-таки перешел в «Спартак», за который в 1990-е играл его отец Александр Помазун. ЦСКА, в свою очередь, ждет возвращения в состав защитника Игоря Дивеева, из-за травм пропустившего несколько матчей. В прошлом туре армейцы сыграли дома вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), прервав свою пятиматчевую серию в чемпионате.

— Фаворита в этой паре назвать сложно — встретятся две равные команды, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — У ЦСКА отличная оборона, но очень слабая атака. У спартаковцев наоборот — превосходные исполнители впереди, но бардак в защите. А тут еще потеря Максименко очень серьезная. Как здесь скажется армейское прошлое Помазуна, понять трудно. Уверен, что он будет очень стараться выручать свою команду, как может, тем более в матче против своего бывшего клуба, но может оказаться психологически зажат оттого, что любая его мельчайшая ошибка будет рассматриваться под лупой из-за былой принадлежности к ЦСКА. В целом же матч нас ждет очень непредсказуемый, где результат будет зависеть от эмоций, ошибок и везения, а не какой-то структуры игры. Хотя я считаю, что Николич как тренер сильнее Станковича, он более фундаментальный по части постановки игры. Но сейчас у него кадровый ресурс ограничен. Поэтому я не верю, что ЦСКА может включиться в борьбу за золото, а для «Спартака» она закончится, если он не выиграет дерби. Его болельщики опять впали в эйфорию после победы над «Акроном», что их любимая команда что-то там может-переможет. Но я считаю, что на дистанции всё равно у красно-белых шансов нет и чемпионом станет либо «Зенит», либо, если он сам себе на ровном месте организует потери очков, «Краснодар».

«Динамо» (Москва) – «Зенит»

После непростой домашней победы над казанским «Рубином» московские динамовцы вновь получили шанс вернуться к борьбе за медали. От замыкающего первую тройку «Спартака» их отделяют четыре очка. Чтобы догнать красно-белых, «Динамо» необходимо побеждать дома «Зенит», который этой весной крайне нестабилен.

В последние две недели петербуржцы одержали две домашние победы, но если разгром идущего первым «Краснодара» (4:1) произвел положительное впечатление, то вымученная победа над терпящими бедствие из-за финансовых проблем «Химками» (1:0) вызвала негативные эмоции.

Отставание от лидера у «Зенита» всего два очка. И ему нельзя допускать осечку в игре с «Динамо», которое постепенно справляется с потерей из-за тяжелой травмы своего основного нападающего Константина Тюкавина — в последнее время регулярно стал забивать молодой форвард Ярослав Гладышев.

— «Динамо» вполне может оказать сопротивление «Зениту», отобрать у него очки и даже победить, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер динамовцев Сергей Силкин. — Но всё зависит от эмоций, куража, умения реализовывать моменты и не ошибаться в обороне. У «Динамо» сейчас команда, которая крайне нестабильна во всех этих факторах. Она может хорошо играть, но проиграть из-за отдельных ошибок сзади и нереализованных моментов впереди. Здесь опыт «Зенита» на его стороне. К тому же команда из Питера будет крайне мотивирована с учетом чемпионской гонки. Но при этом «Динамо» также может собраться на отдельный матч. К тому же результативность Гладышева дает основание верить, что его команда использует то, что создаст в атаке, и уже не так зависима от Тюкавина, как еще месяц назад.

«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

Дагестанский клуб своей жаждой борьбы, организацией игры и великолепной физической формой показал, что в этом сезоне способен выиграть у кого угодно. Поэтому команда, год назад впервые попавшая в РПЛ, уверенно идет на 11-м месте с отрывом в четыре очка от зоны переходных матчей и в 10 от зоны вылета. И со стороны кажется, что она не должна иметь проблем с сохранением прописки в элите, несмотря на свой крайне ограниченный бюджет.

В позапрошлом туре подопечные Хасанби Биджиева обыграли в гостях «Спартак» (2:1). Они же отобрали у него дома очки в начале осени (0:0). А летом во втором туре чемпионата сыграли в гостях вничью с «Краснодаром» (1:1). И теперь им в последних пяти турах осталось принять дома тот же «Краснодар», а также «Зенит», повлияв на чемпионскую гонку.

По «Краснодару» многим казалось, что он повалится с первого места после разгромного поражения от «Зенита». Но подопечные Мурада Мусаева сумели в прошлом туре выиграть дома непростой матч у грозненского «Ахмата», прервав длинную беспроигрышную серию своего соперника в чемпионате. Если они удержат лидерство по итогам визита в Махачкалу, то шансы на золото снова существенно возрастут.

— Мы сделаем всё, чтобы выиграть оставшиеся матчи чемпионата, независимо от того, кто против нас играет, — заявил «Известиям» защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев. — Мы уже не раз в этом сезоне показываем, что можем набирать очки и побеждать в матчах с любой командой. Выигранный матч у «Спартака» тому пример. Поэтому сделаем всё, чтобы так же успешно сыграть и с «Краснодаром», и с «Зенитом», и с другими оставшимися в этом чемпионате соперниками.

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. «Ростов» сыграет дома с московским «Локомотивом», «Пари Нижний Новгород» примет на своем поле грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» встретятся у себя с «Оренбургом», «Химки» ждут в гости тольяттинский «Акрон», а казанский «Рубин» в родных стенах выйдет на поле против воронежского «Факела».