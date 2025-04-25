ФК «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ

Футбольный клуб (ФК) «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 25 апреля на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счетом 3:2.

У «Краснодара» голы забили нападающие Кобнан Дэвид (6-я минута), Жоау Батчи (45-я) и полузащитник Эдуард Сперцян (65-я). У гостей отличились полузащитники Мохаммад Хоссейннежад (25-я) и Кирилл Зинович (86-я).

По итогам матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате, а «Динамо» осталось в середине таблицы. В следующем туре «Краснодар» 3 мая на домашнем стадионе сыграет против казанского «Рубина», а «Динамо» днем ранее, 2 мая, в гостях проведет матч с тольяттинским «Акроном».

20 апреля московский ФК ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в заключительном матче 25-го тура РПЛ. Итого ЦСКА набрал 48 очков, занимая четвертую строку в турнирной таблице российского чемпионата. «Крылья» с 27-ю очками на 11-й позиции.