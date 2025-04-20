ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в домашнем матче РПЛ

Московская футбольная команда (ФК) ЦСКА сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» в заключительном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в Москве в воскресенье, 20 апреля, и завершился со счетом 1:1.

Первый гол на 69-й минуте игры забил нападающий ЦСКА Секу Койта. У «Крыльев Советов» на 74-й минуте отличился футболист Иван Сергеев, уточняет «Спорт-Экспресс».

Итого ЦСКА набрал 48 очков, занимая четвертую строку в турнирной таблице российского чемпионата. «Крылья» с 27-ю очками на 11-й позиции.

16 апреля «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в ответном матче полуфинала «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ) Кубка России со счетом 0:0. Первая игра между футбольными клубами завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.