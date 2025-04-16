ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и прошел в финал Пути РПЛ Кубка России

Московские футбольные клубы «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в ответном матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Встреча прошла в среду, 16 апреля, и завершилась со счетом 0:0.

По итогам двух встреч ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ. Теперь команде предстоит сыграть против «Зенита», уточняет «Спорт-Экспресс».

Матч запланирован на период с 29 апреля по 1 мая. В эти же даты «Динамо» встретится со «Спартаком».

Первая игра между футбольными клубами завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Ранее, 12 апреля, ЦСКА в рамках игры 24-го тура РПЛ в гостях обыграл «Оренбург». Армейцы одержали победу, которая стала для них пятой подряд, со счетом 2:0. У красно-синих забитыми мячами отметились полузащитник Иван Обляков и нападающий Секу Койта.