«Ночные волки» открыли мотосезон в Москве мотопарадом в честь 80-летия Победы
В Москве 26 апреля колонна мотоклуба «Ночные волки» масштабным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) открыла мотосезон. Об этом 26 апреля рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.
Маршрут мотопробега пролегал через главные улицы столицы. От Байк-Центра участники направились на ВДНХ, затем на Поклонную гору. На каждой остановке зрителей ждали шоу-программа и театрализованные представления.
Открытие сезона также стало началом международного мотомарша «Дороги Победы — Пламя памяти». Его участники проедут по России и странам Европы, чтобы почтить память советских воинов, сражавшихся с нацизмом.
В параде приняли участие не только байкеры из столицы и Подмосковья, но и мотоциклисты, приехавшие из других регионов России.
Ранее, 27 июля 2024 года, байкеры из «Ночных волков» преодолели сотни километров дорог в рамках памятной акции на псковской земле — в Изборске, чтобы отдать дань защитникам Родины, которые 80 лет назад освободили Псков от немцев. В рамках мероприятия состоялось выступление оркестра псковских десантников, аккомпанирующего Юлии Чичериной, акробатов, шоу мотокаскадеров и танцевальных коллективов. Завершилась программа по традиции мотопробегом.