Байкеры «Ночных волков» провели памятную акцию под Псковом

Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» преодолели сотни километров дорог в рамках памятной акции на псковской земле — в Изборске, чтобы отдать дань защитникам Родины, которые 80 лет назад освободили Псков от немцев. Об этом 27 июля рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

В рамках мероприятия состоялось выступление оркестра псковских десантников, аккомпанирующего Юлии Чичериной, акробатов, шоу мотокаскадеров и танцевальных коллективов. Завершилась программа по традиции мотопробегом.

Неизменным элементом байк-шоу стал также парад советских ретроавтомобилей, первым из которых двигался ЗИС-110, более известный как «лимузин Сталина».

Представляя 26 июля памятное байк-шоу в Псковской области, посвященное 80-летию со дня освобождения от немецкой оккупации, участники «Ночных волков» из Ульяновска сообщили, что решили отвезти на Псковщину горсть земли с патронного завода. Каждый третий патрон в Великую Отечественную войну изготавливался Ульяновским патронным заводом, отметил участник пробега Юрий Мухин.