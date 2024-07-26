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Мотоклуб «Ночные волки» представит памятную программу под Псковом

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Мотоклуб «Ночные волки» представит памятное байк-шоу в Псковской области, мероприятия начнутся в пятницу, 26 июля, в Изборске.

Гости программы увидят десятки выступлений, посвященных 80-летию со дня освобождения от немецкой оккупации.

В Изборск приехали байкеры не только из России, но и других стран. Они привезли с собой землю и камни с памятных мест. Участник мотопробега Сергей Кривокорытов рассказал, что нашел камень в основании храма во Владивостоке и привез его в Псковскую область.

«Мы его забрали, написали лазером буквы и положим в основании креста. Собираем Россию», — поделился гость программы Сергей Кривокорытов.

Представители «Ночных волков» из Ульяновска решили отвезти на Псковщину горсть земли с патронного завода. Каждый третий патрон в Великую Отечественную войну изготавливался Ульяновским патронным заводом, добавил участник пробега Юрий Мухин.

В Изборске декорациями байк-шоу станут древние памятники и храмы, места великих битв.

«Сейчас делаем всё для того, чтобы люди, которые придут сюда, почувствовали, прониклись, увидели всю мистерию этой истории, мистерию вещей», — сообщил участник псковского отделения «Ночных волков» Юрий Бурлин.

Президент Всероссийского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) отметил, что байкеры всё время ищут Вифлеемскую звезду.

«И поиск этой Вифлеемской звезды привел нас к этому холму», — объяснил он выбор площадки.

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В мае около Музея Победы в Москве прошло открытие мотосезона. Члены клуба «Ночные волки» тогда же передали музею монеты, которые будут использоваться для выплавки монумента героям Великой Отечественной войны.

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