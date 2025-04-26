В Уганде сообщили о завершении вспышки лихорадки Эбола
Вспышка болезни, вызванной суданским штаммом вируса Эбола, официально завершилась в Уганде. Об этом 26 апреля сообщили в министерстве здравоохранения страны.
«У нас хорошие новости, вспышка Эболы официально завершилась. За последние 42 дня в стране не было выявлено ни одного случая заболевания Эболой», — сообщил минздрав Уганды в соцсети X (бывш. Twitter).
Новая вспышка лихорадки Эбола произошла в Уганде 30 января и привела к смерти четырех человек, общее количество инфицированных составило 14 человек.
Ранее, 11 марта, Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола на территории России. Отмечается, что Роспотребнадзор разработал диагностические наборы, которые способны выявлять генетический материал вируса, а также тест-системы для определения антител.