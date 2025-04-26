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В Уганде сообщили о завершении вспышки лихорадки Эбола

Минздрав Уганды: в стране официально завершилась вспышка лихорадки Эбола
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Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa
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Вспышка болезни, вызванной суданским штаммом вируса Эбола, официально завершилась в Уганде. Об этом 26 апреля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«У нас хорошие новости, вспышка Эболы официально завершилась. За последние 42 дня в стране не было выявлено ни одного случая заболевания Эболой», — сообщил минздрав Уганды в соцсети X (бывш. Twitter).

Новая вспышка лихорадки Эбола произошла в Уганде 30 января и привела к смерти четырех человек, общее количество инфицированных составило 14 человек.

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Ранее, 11 марта, Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола на территории России. Отмечается, что Роспотребнадзор разработал диагностические наборы, которые способны выявлять генетический материал вируса, а также тест-системы для определения антител.

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