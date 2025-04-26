ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 26 апреля Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах», — указано в сообщении ведомства.
Так, подразделения группировки войск «Запад» в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили склад горючего ВСУ. Еще по одному складу боеприпасов там же поразили военные группировок войск «Днепр» и «Южная».
Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 236 беспилотников самолетного типа.
Ранее 26 апреля в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию Ground Observer-12 немецкого производства и полевой склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.