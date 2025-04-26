Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили РЛС и полевой склад боеприпасов ВСУ
Артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию Ground Observer-12 немецкого производства и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что замаскированные позиции украинских боевиков были обнаружены разведчиками в лесопосадке в районе населенного пункта Шевченко. Артиллеристы оперативно получили точные координаты, навели орудие и нанесли огневое поражение противнику.
Контроль за поражением целей осуществлялся в режиме реального времени. Помимо этого, военнослужащим удалось уничтожить джип, на котором передвигались боевики ВСУ, к северу от населенного пункта Малиновка при помощи сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В Министерстве обороны России 25 апреля сообщили о том, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер ВСУ MaxxPro американского производства на южнодонецком направлении СВО.