Синоптик рассказал о погоде на юге России в первые дни мая

Температура на всей европейской части РФ, включая Южный федеральный округ, в первые дни мая будет ниже нормальных значений. Об этом 26 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

«Конечно, там (на юге России. — Ред.) заморозков не будет. Ночные температуры будут около +5... +7 градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко: +13... +17 градусов», — сказал он.

Синоптик добавил, что такие температурные значения на юге России будут примерно на два-три градуса ниже нормальных для этого периода.

Ранее в тот же день Вильфанд предупредил о мартовских температурах в европейской части РФ в выходные. В частности, по его словам, в воскресенье в Москве ожидается до 0 градусов ночью и от +3 до +8 градусов днем.