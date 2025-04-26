Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Харьковской области
Спецназ Росгвардии уничтожил военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал ведомства.
Бойцы обнаружили движение украинской техники на одной из дорог с помощью воздушной разведки. Координаты цели были переданы на командный пункт подразделения Росгвардии.
«Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием нанес огневое поражение противнику», — говорится в сообщении.
Успешное поражение техники врага было зафиксировано средствами объективного контроля.
Днем ранее спецназ Росгвардии также уничтожил командный пункт ВСУ в Черниговской области. Его удалось поразить сбросом боеприпаса с беспилотника.