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Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Спецназ Росгвардии уничтожил военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал ведомства.

Бойцы обнаружили движение украинской техники на одной из дорог с помощью воздушной разведки. Координаты цели были переданы на командный пункт подразделения Росгвардии.

«Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием нанес огневое поражение противнику», — говорится в сообщении.

Успешное поражение техники врага было зафиксировано средствами объективного контроля.

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Днем ранее спецназ Росгвардии также уничтожил командный пункт ВСУ в Черниговской области. Его удалось поразить сбросом боеприпаса с беспилотника.

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