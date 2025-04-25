Спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт ВСУ на черниговском направлении

Спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговском направлении. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что объект обнаружили в ходе воздушной разведки. Командный пункт ВСУ использовался для размещения живой силы противника и планирования действий в одном из районов Черниговской области.

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение вражескому объекту точным попаданием боеприпасами с беспилотного летательного аппарата», — указано в сообщении пресс-службы.

Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение украинских позиций.

В этот же день расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении. Уточняется, что объект был выявлен с помощью БПЛА.