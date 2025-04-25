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Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 25 апреля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт, после чего один из расчетов «Мста-Б» уничтожил противника.

Отмечается, что на всю боевую работу у воинов-дальневосточников было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника. В МО РФ добавили, что главными задачами артиллеристов являются срыв ротации подразделений ВСУ, а также уничтожение техники и укрепленных позиций украинских боевиков.

«Занимаемся контрбатарейной борьбой, занимаемся стрельбой по огневым расчетам ствольной артиллерии противника, занимаемся опорниками противника, разбираем эти опорники. В день минимум три–четыре цели, в темное время суток работа осуществляется по команде», — рассказал командир орудия с позывным Курьер.

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В Минобороны РФ 23 апреля сообщили о том, что операторы БПЛА 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ. Уточняется, что замаскированная самоходка противника была обнаружена и уничтожена операторами FPV-дронов в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики (ДНР).

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