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В Германии осудили запрет послу РФ в ФРГ участвовать в мероприятиях ко Дню Победы

Политик Урбан: посол РФ в ФРГ должен участвовать в мероприятиях на 9 Мая
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Власти ФРГ не имеют права запрещать послу РФ в Германии Сергею Нечаеву участвовать в мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы. Об этом 24 апреля заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Саксонии Йорг Урбан.

«Во время Второй мировой войны Красная армия заплатила самую большую цену кровью. Как федеральный МИД может советовать не разрешать представителям из РФ присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне, мне совершенно не понятно», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Также он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский опирается на лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеру.

«Эксперты по истории нашего министерства иностранных дел должны проинформировать политическое руководство в Берлине о том, что поддерживаемое ими правительство Зеленского на Украине опирается на таких лидеров, как Степан Бандера и Роман Шухевич, которые, как расистские убийцы, несут ответственность за худшие деяния, совершенные в отношении евреев, поляков и немцев», — добавил он.

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Депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Нильс-Олаф Людерс 16 апреля заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

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