Мотогруппа 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» успешно выполнила боевые задачи в приграничном районе Курской области. Об этом 26 апреля рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что использование мотоциклов в боевых действиях показало свою эффективность, особенно в логистике и оперативной эвакуации. Высокая мобильность мототехники позволяет военным быстро перемещаться по сложной местности. К задачам военнослужащих мотогрупп относится: эвакуация мирных жителей и раненых с передовой, своевременная доставка боеприпасов и пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в назначенное место.

«Вытащили мирных и наших раненых и уже в самом конце забрали пленного боевика ВСУ. В этот момент, когда его везли, уже на нас началась охота — за нами летали дроны. В последний момент увидели, что дрон прям перед нами вылетел. Мы начали укрываться, забежали в дом. Над нами кружились «птички», и в этот момент начались удары по этому дому — кассетками, минометкой. Но мы собрались, опять же, духом, выдохнули. И уже как стемнело, начали выдвигаться двойками вперед по открытой местности», — поделился деталями одной недавней операции командир мотогруппы с позывным Джокер.

Несмотря на интенсивный обстрел, бойцы мотогруппы успешно выполнили задачу. Так, одним из пленных оказался житель села Зимняя Вода Львовской области Андрей Гринчишин 1979 года рождения. Он был принудительно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Дома у него остались престарелый отец и брат-инвалид, требующие ухода, но украинский военкомат проигнорировал его семейные обстоятельства, подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что после краткого и формального курса обучения, не обеспечившего и минимальных навыков для участия в боевых действиях, Гринчишина вместе с другими мобилизованными отправили на передовую в Курскую область. При этом военнослужащих не обеспечили ни достаточным количеством боеприпасов, ни продовольствием, бросив на произвол судьбы.

«У нас не было приказа уходить, эвакуироваться. Мы это ждали, чтобы уйти, чтобы там не сидеть, на этой позиции. Мы ждали, ждали тогда, ну, почти два месяца», — рассказал Гринчишин.

Минобороны РФ 23 апреля сообщило, что в составе группировки войск «Север» военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вытеснили подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе освобожденного в Курской области Горналя. Уточнялось, что гвардейцы комплексным огневым поражением ликвидировали боевиков ВСУ в Горнале и приграничье Курской области.