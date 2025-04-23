Бойцы ВС России обратили в бегство подразделения ВСУ в Горнале в Курской области
В составе группировки войск «Север» военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ключевых укрепленных позиций в районе освобожденного в Курской области населенного пункта Горналь. Кадры боевой работы 23 апреля публикует Минобороны РФ.
«Военнослужащие <...> продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что гвардейцы комплексным огневым поражением ликвидировали боевиков ВСУ в Горнале и приграничье Курской области.
Накануне российские военнослужащие освободили от оккупации ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Отмечалось, что обитель служила для украинских боевиков военным объектом, на территории которого были размещены артиллерийские установки, пункты управления беспилотниками.
Позже военные Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали о текущей обстановке в окрестностях монастыря. Командир 5-го батальона 810-й бригады с позывным Гравер уточнил, что лесополосы в окрестностях Горналя зачищаются, а российские бойцы наносят укрепленным позициям ВСУ огневое поражение.